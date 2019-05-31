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الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟

الصورة التذكارية للقمة الخليجية.. أين وقف رئيس وزراء قطر؟
صورة تذكارية للقمة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
دعا العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، قادة مجلس التعاون الخليجي، لالتقاط صورة تذكارية، وذلك بعد نهاية القمة الخليجية في مكة المكرمة.

واصطف الملك سلمان، مع قادة الخليج، خلف المسجد الحرام في مكة، بينما وقف رئيس وزراء قطر، عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، إلى جانب أمير الكويت، صباح الجابر الأحمد الصباح وممثل سلطنة عمان، شهاب بن طارق آل سعيد مستشار السلطان قابوس بن سعيد.

يشار إلى أن ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد آل نهيان، شارك الصورة، عبر حسابه بموقع (تويتر).

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