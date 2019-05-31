شؤون فلسطينية

قيادي يساري يُهاجم موقف فلسطين في القمة العربية

قيادي يساري يُهاجم موقف فلسطين في القمة العربية
الرئيس الفلسطيني محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم عضو المكتب السياسي لحزب الشعب الفلسطيني، وليد العوض، بيان القمة العربية الطارئة في مكة المكرمة.

وقال العوض، في منشور له: "إن بيان القمة العربية  الطارئة في السعودية الذي يحمل إدانة كاملة لإيران، ويدعو للتضامن ضدها، يمثل  ترجمة عملية للانزلاق  نحو ما تخطط له امريكا بتبديل أوليات الصراع، واعتبار ايران العدو الرئيسي، وليس إسرائيل".

وأضاف العوض: "دولة فلسطين كان يجب أن ترفض أو تتحفظ  على الأقل، كما العراق".

يشار إلى أن القمة العربية التي عقدت أمس، في مكة المكرمة، بطلب من العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، أكدت على تمسكها بقرارات قمتي الظهران وتونس بما يخص القضية الفلسطينية.

وأوضح البيان الختامي للقمة، أن الدول العربية تندد بالتدخل الإيراني في الأزمة السورية وتأثيرها على وحدة الشعب السوري، مؤكدةً إدانة تدخل إيران في شؤون البحرين.

وأضاف البيان: "نُدين هجمات الميليشيات الحوثية في الخليج العربي وتحديداً السعودية"، وفق تعبير البيان. 

بدورها، عبرت العراق عن رفضها لصياغة البيان الختامي للقمة العربية الطارئة، لافتةً إلى أنها ترفض ما جاء فيه ولا تعتبر أنها جزء من البيان. 

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