إطلالة جديدة لأسماء الأسد.. شاهد كيف بدت

رام الله - دنيا الوطنظهرت أسماء الأسد، زوجة الرئيس السوري، في اطلالة جديدة، حيث التقت برياضيي فريق الأولمبياد السوري الخاص المشاركين في بطولة العالم للأولمبياد الخاص، وشاركتهم طعام الإفطار.ونشرت صفحة الرئاسة السورية الرسمية صورا لأسماء الأسد، وهي ترتدي اللباس الرياضي، وتشارك الرياضيين السوريين ألعابهم، قبل أن تتناول معهم طعام الإفطار.وشاركت أسماء الأسد 100 من أبطال الأولمبياد السوري الخاص، في بعض ألعابهم، وجزءا من مهاراتهم في رياضات نافسوا وتفوقوا فيها بأكثر من بطولة عالمية، وشاركتهم فرحتهم وإفطارهم.