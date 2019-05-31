لافروف: روسيا لن تتغاضى عن خطاب الولايات المتحدة العدواني

رام الله - دنيا الوطنقال وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف: إن بلاده لن تتغاضى عن خطاب الولايات المتحدة، الذي وصفه بالـ"عدواني"، ويؤثر على العلاقات مع دول آسيا والمحيط الهادئ.وأضاف لافروف، أن "إعلان الولايات المتحدة في وثائقها أنروسيا هي خصم وعدو وتعلن رسميا باستمرار أنه يجب إدانتنا، بما في ذلك من خلال الاعتراف ببعض التدابير العسكرية الوقائية؛ لا يمكننا تجاهل ذلك.. وبطبيعة الحال، نلفت انتباه شركائنا اليابانيين إلى هذا".وأوضح قائلًا: "بطبيعة الحال، فإن الوضع الأمني في منطقة آسيا والمحيط الهادئ له تأثير مباشر على علاقاتنا، ليس فقط مع اليابان، ولكن أيضا مع جميع بلدان هذه المنطقة".