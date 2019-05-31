هل تُشارك الأمم المتحدة في مؤتمر البحرين؟

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الأمم المتحدة موقفها من المشاركة في مؤتمر الازدهار الاقتصادي، المعروف باسم (ورشة البحرين).وقال الناطق باسم الأمم المتحدة، فرحان حق، ردا على سؤال بشأن حضور الأمم المتحدة المؤتمر: "في هذه المرحلة، لم أبلغ بحضور أي شخص" المؤتمر، وذلك بحسب وفق ما نقلت قناة (I 24 NEWS).وكان الناطق صرح أولا أن منسق الأمم المتحدة للشرق الأوسط، نيكولاي ملادينوف، دُعي إلى المؤتمر الذي سيعقد، في 25 و26 حزيران/ يونيو في المنامة، لكنه لن يحضر