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أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة

أول تعليق من إيران على بيان قمة مكة
القمة الخليجية
رام الله - دنيا الوطن
ردت إيران، اليوم الجمعة، على البيان الختامي للقمة الخليجية، التي جرت في مكة أمس الخميس.

وأعرب المتحدث باسم الخارجية الايرانية، عباس موسوي، ردا على البيان الختامي، عن أسفه للاتهامات التي وجهت إلى بلاده والتي وصفها بأنها "لا أساس لها"، وذلك بحسب وكالة (فارس) الإيرانية.

وقال موسوي، في بيان صدر اليوم: "من المؤسف أن تستغل السعودية ظروف عقد قمة منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي والقمة العربية في مكة المكرمة وشهر رمضان المبارك لكيل اتهامات لا أساس لها ضد إيران".

وأشار موسوي إلى أن بلاده واثقة من أن مثل هذه البيانات لا تعبر عن الرؤية الحقيقية وآراء جميع الأعضاء، زاعما أن السعودية استغلت فرصة شهر رمضان ومكة المكرمة كمكان مقدس لأغراض سياسية وأداة لتوجيه اتهامات على لسان بعض المشاركين في الاجتماع ضد إيران بدلا عن استثمار فرصة يوم القدس العالمي واجتماع القمة للدول العربية والإسلامية لطرح ومتابعة حقوق الشعب الفلسطيني وقضية القدس.

وأضاف: "إننا نعتبر محاولات السعودية لتعبئة أصوات الدول الجارة والعربية بأنها تأتي استمرارا لمسيرة عقيمة تمضي فيها أمريكا والكيان الصهيوني ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

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