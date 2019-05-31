لجنة دعم الصحفيين تستنكر اغلاق مكتب الجزيرة في السودان

رام الله - دنيا الوطناستنكرت لجنة دعم الصحفيين بشدة قرار السلطات السودانية، بسحب ترخيص مكتب قناة الجزيرة في السودان.واكدت لجنة دعم الصحفيين في بيان لها، أن قرار "السلطات السودانية سحب تراخيص العمل لمراسلي وموظفي القناة يعتبر تعديا على الحريات العامة ويشكل مخالفة صريحة لكل القوانين الدولية التي تكفل حرية الرأي والتعبير".وطالبت لجنة دعم الصحفيين السلطات السودانية بالتراجع عن القرار وفتح المجال أمام وسائل الإعلام للعمل بحرية ودون قيود.وطالب لجنة دعم الصحفيين من المؤسسات الدولية الضغط على السلطات السودانية بعدم التضييق على وسائل الإعلام والصحفيين من أجل ممارسة عملها الصحفي وفق الاصول المهنية المرعية والمتبعة.