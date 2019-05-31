الاحتلال يغلق المسجد الأقصى

رام الله - دنيا الوطنأغلق الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الجمعة، المسجد الأقصى بعد زعمه قيام أحد الشبان تنفيذ عملية طعن في منطقة باب العامود، وأدت إلى إصابة إسرائيليين اثنين في القدس.واعتقل الاحتلال، الشاب الفلسطيني الذي دعت تنفيذه الهجوم، بعد إطلاق النار عليه في منطقة باب العامود في مدينة القدس، فيما أشارت وسائل إعلام إسرائيلية باستشهاده.ونقلت صحيفة (هآرتس) عن مسؤول إسرائيلي قوله، إن الشاب كانت قد هاجم بسكين رجل "خمسيني" قربباب العامود، وهرب باتجاه البلدة القديمة، حيث طعن الإسرائيلي الاخر هناك.وعلى إثر الحادث أغلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الأبواب المؤدية إلى البلدة القديمة، وكذلك المسجد الأقصى،ومنعت آلاف المصلين من الوصول إلى باحاته في الجمعة الأخيرة من شهر رمضان.