دولي

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب

زعيم كوريا الشمالية يعدم مبعوثه الخاص إلى ترامب
رام الله - دنيا الوطن
أكدت صحف كوريا الجنوبية، أن كوريا الشمالية أعدمت مبعوثها النووي إلى الولايات المتحدة ضمن حملة تطهير شملت مسؤولين قادوا المفاوضات لعقد قمة بين الزعيم كيم جونج أون والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي انتهت بالفشل.

وقالت صحيفة (تشوسون إلبو)، نقلا عن مصادرها التي أكدت أنها على دراية بالأمر: إن كيم هيوك تشول أعدم في آذار/ مارس بمطار ميريم في بيونج يانج مع أربعة مسؤولين بوزارة الخارجية بعد اتهامهم جميعا بالتجسس لصالح الولايات المتحدة.

وأضافت الصحيفة: "وجهت لهيوك تشول تهمة التجسس لحساب الولايات المتحدة لإعداد تقارير ضعيفة عن المفاوضات دون استيعاب النوايا الأمريكية بشكل صحيح".

يشار إلى أنه فشلت القمة الثانية بين كيم وترامب والتي عقدت في العاصمة الفيتنامية هانوي في شباط/ فبراير بالتوصل إلى اتفاق بسبب الخلافات حول دعوات من الولايات المتحدة باستكمال نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية ومطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات.

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