الخارجية تدين خطط إسرائيل ببناء 805 مستوطنة جديدة بالقدس

رام الله - دنيا الوطندانت وزارة الخارجية الفلسطينية، قرار وزارة الإسكان الإسرائيلية طرح مناقصة لبناء 805 وحدة استيطانية في القدس المحتلة، مؤكدة ان ذلك يعد تنفيذا لمخطط استعماري توسعي معتمد منذ عامين.ورات الوزارة أن هذا البناء يندرج في إطار تدابير الاحتلال الاستيطانية الهادفة لتهويد القدس الشرقية ومحيطها، عبر عزلها عن محيطها الفلسطيني واغراقها بالمستوطنين اليهود واحلالهم مكان سكانها ومواطنيها الاصليين.وجددت الوزارة تأكيدها على أن الاستيطان غير شرعي وباطل من اساسه، معتبرة ذلك ليس انتهاكا صارخا للقانون الدولي واتفاقيات جنيف وللشرعية الدولية وقراراتها فقط، بل هو أيضا اختبارا متواصلا لقدرة المجتمع الدولي الدفاع عن مبادئه وقيمه وحمايتها، ولمصداقيته في الالتزام بمسؤولياته القانونية والأخلاقية تجاه الشعب الفلسطيني، والوقوف في وجه التغول الأمريكي الإسرائيلي على حقوق الشعب عامة، وعلى القدس الشرقية ومحيطها ومقدساتها خاصة.