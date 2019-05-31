شؤون فلسطينية

قريبًا.. معبر الكرامة سيعمل لمدة 24 ساعة

قريبًا.. معبر الكرامة سيعمل لمدة 24 ساعة
معبر الكرامة
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود، بأنه سيبدأ العمل على معبر الكرامة، لمدة 24 ساعة متواصلة، وفي كلا الاتجاهين.

وقال نظمي مهنا مدير عام الادارة العامة للمعابر والحدود: إنه اعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 02/06/2019 سيبدأ العمل على معبر الكرامة على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة حيث سيعمل حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، أما السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحاًً وحتى الثانية ظهراً.

واكد مهنا أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود، على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر، وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.

أخبار ذات صلة

الخارجية تدين خطط إسرائيل ببناء 805 مستوطنة جديدة بالقدس

الخارجية تدين خطط إسرائيل ببناء 805 مستوطنة جديدة بالقدس

شهر آيار.. استشهاد 31 مواطنًا وارتفاع معدلات اعتداءات الاحتلال

شهر آيار.. استشهاد 31 مواطنًا وارتفاع معدلات اعتداءات الاحتلال

الاحتلال يُطلق النار على فلسطينيين بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية في القدس

الاحتلال يُطلق النار على فلسطينيين بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية في القدس

استشهاد فتى وإصابة آخر أثناء محاولتهما الدخول إلى القدس للصلاة في الأقصى

استشهاد فتى وإصابة آخر أثناء محاولتهما الدخول إلى القدس للصلاة في الأقصى

طقس الجمعة: حار إلى شديد الحرارة

طقس الجمعة: حار إلى شديد الحرارة

شاهد: الأمن السوداني يُغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

شاهد: الأمن السوداني يُغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

الرئيس عباس: لن نحضر ورشة المنامة ونجدد رفضنا لـ &#34;صفقة القرن&#34;

الرئيس عباس: لن نحضر ورشة المنامة ونجدد رفضنا لـ "صفقة القرن"

بعد إثارتها للجدل.. الحكومة تُحيل ملف رواتب الوزراء السابقين للرئيس عباس

بعد إثارتها للجدل.. الحكومة تُحيل ملف رواتب الوزراء السابقين للرئيس عباس

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

الخارجية تدين خطط إسرائيل ببناء 805 مستوطنة جديدة بالقدس

الخارجية تدين خطط إسرائيل ببناء 805 مستوطنة جديدة بالقدس

شهر آيار.. استشهاد 31 مواطنًا وارتفاع معدلات اعتداءات الاحتلال

شهر آيار.. استشهاد 31 مواطنًا وارتفاع معدلات اعتداءات الاحتلال

شاهد: الأمن السوداني يُغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

شاهد: الأمن السوداني يُغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

اللواء فرج: هناك حملة استهداف للمخيمات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه

اللواء فرج: هناك حملة استهداف للمخيمات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

منوعات

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

خالد أبو النجا: &#34;المثلية الجنسية&#34; ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

خالد أبو النجا: "المثلية الجنسية" ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

إحالة شيماء بطلة كليب &#34;عندي ظروف&#34; للمحاكمة

إحالة شيماء بطلة كليب "عندي ظروف" للمحاكمة

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

عربي

سبع تفجيرات تهز كركوك العراقية

سبع تفجيرات تهز كركوك العراقية

الملك سلمان: إيران ترعى &#34;الإرهاب&#34; وتهدد الأمن القومي

الملك سلمان: إيران ترعى "الإرهاب" وتهدد الأمن القومي

شاهد: خلافاً للبروتكول.. العاهل الأردني يصل لقمة مكة بملابس الإحرام

شاهد: خلافاً للبروتكول.. العاهل الأردني يصل لقمة مكة بملابس الإحرام

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج حول &#34;صفقة القرن&#34;

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج حول "صفقة القرن"