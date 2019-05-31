قريبًا.. معبر الكرامة سيعمل لمدة 24 ساعة

نظمي مهنا مدير عام

الادارة العامة للمعابر والحدود: إنه

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الادارة العامة للمعابر والحدود، بأنه سيبدأ العمل على معبر الكرامة، لمدة 24 ساعة متواصلة، وفي كلا الاتجاهين.وقالاعتباراً من صباح يوم الأحد الموافق 02/06/2019 سيبدأ العمل على معبر الكرامة على مدار الساعة، طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة حيث سيعمل حتى الساعة العاشرة والنصف صباحاً، أما السبت فسيعمل من السابعة والنصف صباحاًً وحتى الثانية ظهراً.واكد مهنا أن كافة الطواقم الامنية والمدنية العاملة على المعابر والحدود، على أهبة الاستعداد لتغطية عمل المعبر، وتسهيل حركة المسافرين وتقديم كافة التسهيلات اللازمة لهم.