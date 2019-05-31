الاحتلال يُطلق النار على فلسطينيين بدعوى محاولتهما تنفيذ عملية في القدس

رام الله - دنيا الوطنأطلق جنود الاحتلال صباح اليوم النار على مواطن فلسطيني بدعوى طعن اسرائيليين في القدس.وأكدت (يديعوت أحرنوت)، أن اسرائيليا (18 عاما) أصيب بالقرب من كنيس "هورفا" في المدينة القديمة بالقدس بجراح طفيفة، فيما أصيب اسرائيلي آخر في الخمسينيات بالقرب بوابة باب العامود بالقدس بطعن في الرقبة والرأس ووصفت جراحه بالخطيرة.وأضافت ان طواقم "نجمة داود الحمراء" قامت بنقل المصابين الى المشفى لتلقي العلاج، فيما لم يعرف الوضع الصحي للشاب الفلسطيني، فقد اكتفت الصحافة العبرية بالقول انه تم "تحييده" من قبل جنود الاحتلال.في أعقاب ذلك، أغلقت قوات الاحتلال كافة ابواب البلدة القديمة والمسجد الاقصى، ومنعت الالاف من المصلين من الوصول الى الاقصى، في الجمعة الأخيرة بشهر رمضان.