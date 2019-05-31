شؤون فلسطينية

استشهاد فتى وإصابة آخر أثناء محاولتهما الدخول إلى القدس للصلاة في الأقصى

استشهاد فتى وإصابة آخر أثناء محاولتهما الدخول إلى القدس للصلاة في الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
استشهد الفتى عبدالله لؤي غيث (16 عاما) من مدينة الخليل، اليوم الجمعة، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في منطقة واد أبو الحمص قرب قريتي الخاص والنعمان شرق بيت لحم، وأصيب شاب آخر بحالة خطيرة.

وأفادت الووكالة الرسمية (وفا)، بأن قوات الاحتلال المتمركزة على حاجز "مزموريا" شرق بيت لحم، أطلقت الرصاص على مواطنين أثناء محاولتهم الدخول إلى القدس والوصول الى المسجد الأقصى المبارك، ما أدى الى استشهاد الفتى غيث وإصابة الشاب مؤمن أبو طبيش من حدبة الفوار في محافظة الخليل.

وأضافت أن حالة الشاب طبيش وصفت بالخطيرة، ونقل إلى مستشفى بمدينة بيت لحم.

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