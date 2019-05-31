عربي

العاهل الأردني: ترسيخ الاستقرار بالمنطقة لا يُحقق بدون حل عادل للقضية الفلسطينية

العاهل الأردني: ترسيخ الاستقرار بالمنطقة لا يُحقق بدون حل عادل للقضية الفلسطينية
العاهل الأردني - عبد الله الثاني
رام الله - دنيا الوطن
أكد الملك عبدالله الثاني، أن ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.

وأوضح العاهل الأردني، في كلمته بالقمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، فجر الجمعة، الحل يجب أن يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكد الملك عبد الله، وقوف المملكة إلى جانب العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفض الأردن لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد لسيادتها أو أمنها بأي شكل من الأشكال.

أخبار ذات صلة

قمة &#34;مكة الطارئة&#34; تتمسك بقرارت الظهران وتونس.. والعراق تعترض على الصياغة

قمة "مكة الطارئة" تتمسك بقرارت الظهران وتونس.. والعراق تعترض على الصياغة

الملك سلمان: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أولوية لدينا

الملك سلمان: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أولوية لدينا

السيسي: الخليج يواجه تحديات أمنية والقضية الفلسطيينة المصدر الأول لعدم الاستقرار بالمنطقة

السيسي: الخليج يواجه تحديات أمنية والقضية الفلسطيينة المصدر الأول لعدم الاستقرار بالمنطقة

سبع تفجيرات تهز كركوك العراقية

سبع تفجيرات تهز كركوك العراقية

الملك سلمان: إيران ترعى &#34;الإرهاب&#34; وتهدد الأمن القومي

الملك سلمان: إيران ترعى "الإرهاب" وتهدد الأمن القومي

شاهد: خلافاً للبروتكول.. العاهل الأردني يصل لقمة مكة بملابس الإحرام

شاهد: خلافاً للبروتكول.. العاهل الأردني يصل لقمة مكة بملابس الإحرام

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج حول &#34;صفقة القرن&#34;

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج حول "صفقة القرن"

قتيل وعدة جرحى في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين بالخرطوم

قتيل وعدة جرحى في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين بالخرطوم

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

اللواء فرج: هناك حملة استهداف للمخيمات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه

اللواء فرج: هناك حملة استهداف للمخيمات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

رئيس الوزراء يوجه دعوة لرجال الأعمال الفلسطينيين

رئيس الوزراء يوجه دعوة لرجال الأعمال الفلسطينيين

النخالة: موقف الرئيس عباس عندما قال لتذهب &#34;صفقة القرن إلى الجحيم&#34; يحظى بإجماع وطني

النخالة: موقف الرئيس عباس عندما قال لتذهب "صفقة القرن إلى الجحيم" يحظى بإجماع وطني

رفع الرايات السوداء.. السنوار يوجه دعوة للشعب البحريني بالتزامن مع مؤتمر المنامة

رفع الرايات السوداء.. السنوار يوجه دعوة للشعب البحريني بالتزامن مع مؤتمر المنامة

منوعات

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

خالد أبو النجا: &#34;المثلية الجنسية&#34; ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

خالد أبو النجا: "المثلية الجنسية" ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

إحالة شيماء بطلة كليب &#34;عندي ظروف&#34; للمحاكمة

إحالة شيماء بطلة كليب "عندي ظروف" للمحاكمة

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

عربي

سبع تفجيرات تهز كركوك العراقية

سبع تفجيرات تهز كركوك العراقية

الملك سلمان: إيران ترعى &#34;الإرهاب&#34; وتهدد الأمن القومي

الملك سلمان: إيران ترعى "الإرهاب" وتهدد الأمن القومي

شاهد: خلافاً للبروتكول.. العاهل الأردني يصل لقمة مكة بملابس الإحرام

شاهد: خلافاً للبروتكول.. العاهل الأردني يصل لقمة مكة بملابس الإحرام

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج حول &#34;صفقة القرن&#34;

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج حول "صفقة القرن"