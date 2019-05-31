العاهل الأردني: ترسيخ الاستقرار بالمنطقة لا يُحقق بدون حل عادل للقضية الفلسطينية

أكد الملك عبدالله الثاني، أن ترسيخ الاستقرار في المنطقة لا يمكن تحقيقه دون حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين ومبادرة السلام العربية.





وأوضح العاهل الأردني، في كلمته بالقمة العربية الطارئة بمكة المكرمة، فجر الجمعة، الحل يجب أن يمكن الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه العادلة والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.





وأكد الملك عبد الله، وقوف المملكة إلى جانب العرب في الدفاع عن مصالحهم والحفاظ على أمنهم واستقرارهم، ورفض الأردن لأي تدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية أو تهديد لسيادتها أو أمنها بأي شكل من الأشكال.





رام الله - دنيا الوطن