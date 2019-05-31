الملك سلمان: الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية أولوية لدينا

قال العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، إن الدولة الفلسطينية لا تزال أولوية على أن تكون عاصمتها القدس الشرقية، وذلك خلال افتتاح أعمال القمة العربية الطارئة بمكة.





وأوضح الملك سلمان، أن بلاده ستدفع باتجاه التعاون والسلام والحوار في المنطقة والعالم، داعياً القادة العرب لاتخاذ موقف حاسم تجاه أفعال إيران.







وأكد الملك سلمان، أن "إيران ترتكب أفعالا إرهابية بشكل مباشر أو عن طريق وكلائها لتقويض الأمن العربي"، مطالباً العالم والشعوب العربية إلى الوقف في وجه النظام الإيراني وممارساته الإرهابية، على حد قوله.





وأضاف: "النظام الإيراني مستمر في انتهاك القوانين والمواثيق الدولية"، مؤكداً أن النظام الإيراني يعمل على تقويض الأمن العربي.



رام الله - دنيا الوطن