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شؤون فلسطينية

شاهد: الأمن السوداني يُغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

شاهد: الأمن السوداني يُغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (الجزيرة) القطرية، إن الأمن السوداني، أغلق مكتبها في العاصمة "الخرطوم"، مؤكدةً أن ذلك وفق قرار اتخذ بالسودان مساء الخميس.

ونُقل عن مدير مكتب القناة بالسودان قوله، إن ضباطًا من أجهزة أمنية مختلفة وصلوا إلى مكتب القناة وأبلغوا العاملين بقرار المجلس العسكري الحاكم إغلاق المكتب ومصادرة الأجهزة، دون توضيح أسباب.

وكان محتجون سودانيون عمدوا إلى طرد طاقم الجزيرة من الاعتصام أمام مقر وزارة الدفاع، قبل سقوط البشير، اعتراضًا على طريقة القناة القطرية في تغطية الأحداث في السودان.

وظهر في مقطع فيديو تم تداوله سابقًا مدير مكتب قناة الجزيرة المسلمي الكباشي، وخلفه عدة شبان يهتفون: "تسقط تسقط قناة الجزيرة" مطالبين برحيله من ساحة الاحتجاج.

 

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