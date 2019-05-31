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شؤون فلسطينية

الرئيس عباس: لن نحضر ورشة المنامة ونجدد رفضنا لـ "صفقة القرن"

الرئيس عباس: لن نحضر ورشة المنامة ونجدد رفضنا لـ "صفقة القرن"
الرئيس محمود عباس
رام الله - دنيا الوطن
جدد الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، التأكيد على عدم مشاركة دولة فلسطين في الورشة التي دعت إليها الإدارة الأميركية في العاصمة البحرينية "المنامة".

وأكد الرئيس عباس، خلال كلمته بالقمة العربية الطارئة المنعقدة في مكة المكرمة، فجر الجمعة، الرفض المطلق للمحاولات الأميركية الهادفة لإسقاط القانون الدولي والشرعية الدولية (ما يسمى صفقة القرن)، بما في ذلك مبدأ الدولتين على حدود 1967 والقدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين، واستبدال مبدأ الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام.

وثمن الرئيس عباس، قرارات القمة العربية في تونس في شهر آذار/مارس 2019، وقرارات القمة العربية في الظهران في نيسان/أبريل 2018 (قمة القدس)، التي أكدت رفضها لجميع قرارات الإدارة الأميركية المتعلقة بالقدس واللاجئين والحدود والأمن والاستيطان، وثباتها على مبادرة السلام العربية دون تغيير، وصولا إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد استقلال دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضايا الوضع النهائي كافة وعلى رأسها قضية اللاجئين استنادا للقرار الدولي 194 ومبادرة السلام العربية كما اعتمدت، والإفراج عن الاسرى كافة.

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