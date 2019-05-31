عاجل

  • العراق: لن نشارك في البيان الختامي لقمة مكة بصيغته الحالية

  • قمة مكة: القضية الفلسطينية هي القضية المحورية للأمم العربية

  • قمة مكة: ندعم القضية الفلسطينية ونؤكد على القرارات العربية السابقة

  • العراق تعترض على البيان الختامي للقمة العربية الطارئة بمكة المكرمة

شؤون فلسطينية

بعد إثارتها للجدل.. الحكومة تُحيل ملف رواتب الوزراء السابقين للرئيس عباس

بعد إثارتها للجدل.. الحكومة تُحيل ملف رواتب الوزراء السابقين للرئيس عباس
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، إنه ناقش مع وزراء الحكومة الموضوع المثار حول زيادة رواتب أعضاء مجلس الوزراء السابق.

وأضاف اشتية، عبر صفحته الرسمية بـ "فيسبوك": "قررنا إحالة الأمر إلى الرئيس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه، وفيما يتعلق برواتب حكومتنا فإننا ملتزمون بما ينص عليه القانون".

وتابع اشتية: "نتابع ما يثار من نقاش باهتمام كبير، ونحترم حق المواطن بالتعبير وبمعرفة الحقيقة".

وفي السياق، قال الناطق باسم الحكومة، إبراهيم ملحم، إن رئيس الوزراء محمد اشتية قرر، في ضوء الجدل الذي أُثير بشأن رواتب الوزراء السابقين، إحالة الموضوع إلى الرئيس محمود عباس لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنه.

وأضاف أنه فيما يتعلق برواتب الوزراء الحاليين، فإن الحكومة تؤكد التزامها بالقانون المحدد لرواتب الوزراء ومن هم في حكمهم.

يذكر أن رئيس الوزراء السابق، الدكتور رامي الحمد لله، قال: بخصوص ما يتم تداوله عبر وسائل الإعلام من رفع رواتب الوزراء السابقين في عهد حكومتي، فإنني أرى من الضروري توضيح ما جرى خلال تلك الفترة، حيث إن مجلس الوزراء لم يصدر أية قرارات بخصوص أية زيادة لوزراء حكومتي أو لنفسي.

وبين أن الذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى الرئيس، بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة، والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق الرئيس على ذلك. 

وأضاف الحمد الله، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): بخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لرئيس الوزراء دكتور محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2019.

وأكمل: عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية، وتطوير المؤسسات، وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، حيث إننا نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي (3.8) مليار شيكل، وخفضنا العجز (14.7%) مقارنة بالعام 2015.

وطالب الجميع بالتوقف عن الإساءة، وتحري الدقة والموضوعية، بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام أو الاتهامات. 

وختم: لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا، التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي.

أخبار ذات صلة

شاهد: الأمن السوداني يُغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

شاهد: الأمن السوداني يُغلق مكتب قناة الجزيرة بالخرطوم

الرئيس عباس: لن نحضر ورشة المنامة ونجدد رفضنا لـ &#34;صفقة القرن&#34;

الرئيس عباس: لن نحضر ورشة المنامة ونجدد رفضنا لـ "صفقة القرن"

قيادي فلسطيني يوجه طلباً للحكومة بشأن رواتب الموظفين في غزة

قيادي فلسطيني يوجه طلباً للحكومة بشأن رواتب الموظفين في غزة

وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

اللواء فرج: هناك حملة استهداف للمخيمات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه

اللواء فرج: هناك حملة استهداف للمخيمات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

التعليقات

الدنيا حكايات

دول الخليج وإيران

دول الخليج وإيران

شؤون فلسطينية

وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

اللواء فرج: هناك حملة استهداف للمخيمات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه

اللواء فرج: هناك حملة استهداف للمخيمات من قبل الاحتلال الاسرائيلي وأعوانه

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

النخالة: موقف الرئيس عباس عندما قال لتذهب &#34;صفقة القرن إلى الجحيم&#34; يحظى بإجماع وطني

النخالة: موقف الرئيس عباس عندما قال لتذهب "صفقة القرن إلى الجحيم" يحظى بإجماع وطني

رفع الرايات السوداء.. السنوار يوجه دعوة للشعب البحريني بالتزامن مع مؤتمر المنامة

رفع الرايات السوداء.. السنوار يوجه دعوة للشعب البحريني بالتزامن مع مؤتمر المنامة

تقارير صحفية: مسؤولون ألمان التقوا قادة من حماس بغزة وبحثوا ملف الأسرى

تقارير صحفية: مسؤولون ألمان التقوا قادة من حماس بغزة وبحثوا ملف الأسرى

منوعات

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

رغم ملايينها.. أين احتفلت أنجيلينا جولي بميلاد ابنتها؟

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

تعرف على القواعد الأكثر غرابة التي يلتزم بها أفراد العائلة المالكة ببريطانيا

خالد أبو النجا: &#34;المثلية الجنسية&#34; ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

خالد أبو النجا: "المثلية الجنسية" ليست مرضا ولا انحرافا ولا حراما

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

عقدة نفسية لازمت كارول سماحة بسبب أحد معالم وجهها.. ما هو؟

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

شاليمار شريتلي ترفع دعاوى قضائية ضد القاهرة والناس وبسمة وهبي وياسمين الخطيب

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

ابنة هيفاء وهبي تتحول لنسخة من والدتها بأحدث جلسة تصوير لها

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

شاهد: لحظة غرق الفنانة أروى جودة أثناء تصوير أحد المشاهد

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

مذيعة أمريكية شهيرة تكشف عن تعرضها لانتهاكات جنسية من قبل زوج والدتها

إحالة شيماء بطلة كليب &#34;عندي ظروف&#34; للمحاكمة

إحالة شيماء بطلة كليب "عندي ظروف" للمحاكمة

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

حسام حبيب: عمرو دياب لم يهنئني على زواجي وهذا ما أحبه بشرين

عربي

سبع تفجيرات تهز كركوك العراقية

سبع تفجيرات تهز كركوك العراقية

الملك سلمان: إيران ترعى &#34;الإرهاب&#34; وتهدد الأمن القومي

الملك سلمان: إيران ترعى "الإرهاب" وتهدد الأمن القومي

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج حول &#34;صفقة القرن&#34;

وزير الخارجية الإيراني يوجه رسالة لقادة الخليج حول "صفقة القرن"

قتيل وعدة جرحى في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين بالخرطوم

قتيل وعدة جرحى في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين بالخرطوم