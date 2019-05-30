قيادي فلسطيني يوجه طلباً للحكومة بشأن رواتب الموظفين في غزة

طالب نافذ غنيم نائب الأمين العام لحزب الشعب الفلسطيني الحكومة الفلسطينية، الالتزم بالمساواة التامة بين مختلف فئات موظفيها في قطاع غزة وفي الضفة الغربية.





وأوضح غنيم، في تصريح صحفي، وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن التزام الحكومة بصرف الرواتب بحد أدني 2000 شيكل للموظفين في قطاع غزة هو أمر إيجابي ومشجع.





واستدرك بالقول: "بينما عدم التزامها تجاه رواتب موظفي الدخل الأعلى هو أمر لا يستقيم مع ما أعلنه رئيس الحكومة في جلستها الاخيرة، والذي أكد على تحقيق المساواة في الرواتب بين جميع موظفي السلطة في جناحي الوطن".

رام الله - دنيا الوطنوتساءل غنيم: "لماذا تُصر الحكومة الفلسطينية على توسيع الفجوة بينها وبين قطاع واسع من موظفيها في قطاع غزة، والعمل على افقارهم وامتهان كرامتهم؟".وأكد على أن موظفي السلطة في قطاع غزة لا يضيرهم أي خصومات تأتي في سياق مواجهة الضغوط الاسرائيلية التي تستهدف السلطة الوطنية الفلسطينية؛ لكن بشرط أن ينفذ ذلك على قاعدة المساواة والعدالة بين موظفي السلطة كافة دون أي تمييز.وطالب الحكومة بانصاف موظفي 2005 الذين يتقاضون الفتات بعد خصم نصف رواتبهم من اصل الراتب الكامل البالغ قيمته 1500 شيكل مما يعرضهم واسرهم للفقر المدقع وللمجاعة.ودعا الحكومة لإعادة النظر في اجراءاتها، ومواصلة اتخاذ القرارات المناسبة في هذه القضية وغيرها من القضايا المتعلقة بالأمور المعيشية لابناء شعبنا.