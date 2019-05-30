وزير الاقتصاد الوطني يعلن تأسيس شركة قابضة للاستثمار بمختلف القطاعات

وشدد الوزير العسيلي على الدور الريادي الذي يقوم به القطاع الخاص في تطوير اقتصادنا رغم التحديات الجسام في مقدمتها سياسات وإجراءات الاحتلال الإسرائيلي لافتا إلى موقفه الواضح و الصريح الرافض للمشاركة في ورشة المنامة.

رام الله - دنيا الوطناعلن وزير الاقتضاد الوطني خالد العسيلي مساء اليوم عن تأسيس شركة قابضة برأس مال مئة مليون دولار في مدنية الخليل، للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية الإنتاجية من قبل مجموعة رجال من اعمال في المحافظة.ويأتي ذلك خلال حفل افطار نظمته أقليم حركة فتح في وسط مدينة الخليل تحت رعاية ومشاركة رئيس الوزراء د. محمد اشتية في مدينة الخليل وبحضور ممثلين عن القطاعين العام والخاص وكافة المؤسسات المجتمعية.وقال الوزير العسيلي سيباشر القائمين على هذه الشركة باجراءات تسجيلها بعد العيد وستلعب دور مهم في توسيع القاعدة الإنتاجية واستقطاب استثمارات واعدة من خلال مجموعة المشاريع الاستراتيجية التي ستنفذها في مختلف القطاعات.واشار العسيلي الى التحضير لإطلاق مشروع منطقة ترقوميا الصناعية متعددة التخصصات على مساحة 1542 دونم والتي ستشكل نقلة نوعية في مواجهة معدلات البطالة والفقر وخلق فرص واعدة.ولفت الوزير الى تجمع جمروة الصناعي غرب مدينة الخليل الذي تقدر حجم الاستثمارات فيها بمئات الملايين من الدولارات، ويعمل فيها ما يقارب 2500 عامل في الصناعات البلاستيكية و المفروشات والنايلون، والورقيات والاسمنت والحديد وغيرها.يذكر ان الحكومة الفلسطينية اعلنت في وقت سابق محافظتي الخليل ونابلس عنقودين صناعيين ستمنحهما ، كل ما يلزم لإنعاش الصناعة فيهما