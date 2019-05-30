شؤون فلسطينية

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع

دغمش: قضية فلسطين في وجدان الأمة ومركزية الصراع
أبو القاسم دغمش
رام الله - دنيا الوطن
قال الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية في فلسطين، الشيخ أبوقاسم دغمش، أن يوم القدس يأتي للتأكيد على أهمية القدس وقضية فلسطين في وجدان الأمة وأنها مركزية الصراع مع العدو الإسرائيلي وهو يوم مبارك من أيام الله التي كتب الله فيه النصر لعباده المجاهدين.

وأضاف دغمش، في تصريح صحفي، الخميس: "إننا في هذه المناسبة المباركة لنؤكد على دعوة جماهير شعبنا الفلسطيني المجاهد وأحرار العالم للخروج غداً، للتضامن مع الانسان، والانتصار لقضية فلسطين في ظل المؤامرات الآثمة التي تتعرض له قضيتنا العادلة".

وتابع: "إن استمرار مسيرات العودة بهذا الزخم والعنفوان واتساقها مع يوم القدس العالمي ليؤكد من جديد ان شعبنا يضرب موعدا مع الحرية وانه لن يتراجع قيد أنملة حتى تحقيق تطلعاته بالحرية والاستقلال واستعادة اراضيه".

وأكمل: "في هذا اليوم المبارك، نجدد تمسكنا بخيارنا خيار الجهاد والمقاومة كخيار استراتيجي لدحر الاحتلال واستغلال كافة الامكانات والوسائل المتوفرة لمقاومة هذا العدو المجرم".

واستطرد" "إننا إذ نحيي كل أحرار العالم الذين سيخرجون غدا من كل عواصم العالم، من أجل الانتصار لفلسطين وللحق والعدالة، وإنا لمنتصرون".

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