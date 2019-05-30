الديمقراطية تدعو ليوم غضب بالتزامن مع مؤتمر البحرين

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى عدم التقليل من خطورة ورشة البحرين، التي دعت لها الولايات المتحدة في إطار تطبيق صفقة ترامب لتصفية المسألة والحقوق الوطنية الفلسطينية المشروعة.







وقالت الجبهة إن الورشة لن تكون معنية فقط بجمع المال، فالمال يتم جمعه بناء على مشاريع سياسية جاهزة ومدروسة، باتت عناوينها وتطبيقاتها مكشوفة ولا تحتاج لتفسير، فهي تقوم على شطب مدينة القدس، وشطب الدولة الفلسطينية المستقلة، وشطب حق العودة.





وفي هذا السياق، دعت الجبهة فصائل العمل الوطني كافة، داخل منظمة التحرير وخارجها، والمؤسسات الإجتماعية والنقابات والإتحادات والفعاليات الإقتصادية والتربوية وغيرها إلى مواكبة أعمال الورشة في 25 و26/6/2019 بإعلان اليومين المذكورين يومي غضب عارم في الوطن والشتات وفي كافة مناطق تواجد الشعب الفلسطيني بإعلان الإضراب الشامل، وتنظيم المسيرات والتظاهرات والإعتصامات والمهرجانات الشعبية، لتأكيد وحدة الموقف الوطني الفلسطيني، الرسمي والشعبي في رفض صفقة ترامب، ورفض ورشة البحرين، ودعوة الجميع لمقاطعتها، باعتبارها طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، وقضيته وحقوقه الوطنية.





رام الله - دنيا الوطن