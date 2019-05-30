عشراوي: تمسكنا بالثوابت الوطنية وحماية القدس انتصار لإرث فيصل الحسيني النضالي

رام الله - دنيا الوطنأكدت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حنان عشراوي، أن الشعب الفلسطيني وقيادته سيبقون أوفياء لإرث ونضال القائد الوطني الكبير فيصل الحسيني من خلال التمسك بالقدس عاصمتنا الخالدة والدفاع عن مكانتها الثقافية والحضارية والسياسية والتصدي للسياسات الإسرائيلية والأميركية التي تستهدف القضية الوطنية وفي القلب منها القدس.وقالت عشراوي في بيان لها باسم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير في الذكرى الثامنة عشرة لرحيل عضو اللجنة التنفيذية فيصل الحسيني اليوم الخميس: "كان فيصل الحسيني مثالا للقائد الوطني وقدوة للشجاعة والعطاء والنزاهة وسيبقى إرثه النضالي الطويل وبصماته الحاضرة في كل زوايا القدس مصدر إلهام وفخر لكل فلسطيني وفلسطينية".وأضافت عشراوي: "لقد بذل فيصل الحسيني حياته في سبيل حرية فلسطين وحماية مشروعنا الوطني وإرثنا الحضاري والإنساني الذي تمثل القدس مركزه وعنوانه وقد واجه سياسات الاحتلال القمعية والاستعمارية بشجاعة ونبل قل نظيره".وذكرت عضو اللجنة التنفيذية أن الحسيني "كان عماد العمل الشعبي والنضالي في فلسطين عامة والقدس بشكل خاص وساهم في تعزيز الهوية الوطنية الفلسطينية وشكل درعا منيعاً لحماية القرار الوطني المستقل والتمثيل السياسي الفلسطيني".وفي هذا السياق، شددت عشراوي على أن القدس ستبقى عنوان نضالنا الوطني وسنستمر على درب فيصل ومن سبقوه ولحقوا به من القادة الوطنيين العظام حتى نيل حقوقنا الوطنية ولن نرضخ للابتزاز الأميركي وسياسات الاحتلال الإسرائيلي.واختتمت عشراوي بالقول: "في هذه المرحلة الحساسة من تاريخنا ونحن نواجه أعنف وأشرس هجمة على هويتنا وحقوقنا ووجودنا على أرضنا، نستذكر فيصل الحسيني ونجدد العهد له وللشهداء كافة بأننا سنبقى ثابتين على مواقفنا، مزروعين في أرض أجدادنا ومصممين على نيل الحرية وإنجاز الاستقلال الوطني والانتصار لكرامة شعبنا"