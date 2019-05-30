أبو عبيدة: المقاومة ستُفشل كل مشاريع التصفية وصفقات الوهم والعار

قال الناطق باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، أبو عبيدة، إن مدينة القدس ستظل أيقونة الصراع ووجهة البندقية وبوصلة المقاومة.





وأضاف أبو عبيدة، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للقسام: "سنبذل من أجل القدس كل غال ونفيس ولن نسمح بتغيير هويتها أو سرقة إرث الأمة المتجذر فيها".





وتابع أبو عبيدة: "المقاومة في فلسطين تقف رأس حربة في الدفاع عن القدس، وقد أفشلت وستفشل كل مشاريع التصفية وصفقات العار والوهم".



رام الله - دنيا الوطن