رئيس الوزراء يوجه دعوة لرجال الأعمال الفلسطينيين

رام الله - دنيا الوطن

وجه رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، تحيةً لرجال الأعمال والقطاع الخاص في مدينة الخليل على مبادرتهم التي تم الإعلان عنها اليوم لإنشاء صندوق بقيمة 100 مليون دولار، للاستثمار في مشاريع انتاجية، ليس فقط محافظة الخليل بل في كافة محافظات الوطن.





وقال اشتية، في حفل إفطار بالمدينة، إن المبادرة تأتي في وقت أعلنت فيه الإدارة الأمريكية وإسرائيل حرباً مالية على السلطة الوطنية ووكالة الغوث وعلى مشافي القدس، وعلى كافة مفاصل العمل الفلسطيني".

وأضاف اشتية: "ندعو رجال الأعمال في كافة المناطق أن يحذو حذو الخليل في هذه المبادرة، وأعلنا باسم الحكومة ان محافظة الخليل ستكون عنقوداً صناعياً، لتعزيز الاستثمار في القطاعات الاقتصادية على رأسها قطاع الصناعة".وتابع رئيس الوزراء: "جئنا هنا تكريما لاهالي الشهداء والأسرى والجرحى وأهالي المحافظة، وسنبقى أوفياء للفقراء وللضعفاء ولكل الشرفاء ولاهلنا أينما كانوا، لأننا كنا قد أقسمنا أن العهد هو العهد والوفاء هو الوفاء".