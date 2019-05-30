تُعقد في سبتمبر.. طالع الجدول الزمني لانتخابات الكنيست المقبلة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، عن المراحل الزمنية لانتخابات الكنيست المبكرة والتي ستجري في السابع عشر من أيلول/سبتمبر المقبل.





وحسب القناة، فإنه في الأول من آب/أغسطس سيتم تقديم القوائم النهائية للأحزاب، وفي الثامن عشر من ذات الشهر سيتم اعتماد ونشر قوائم الأحزاب.





وأضافت القناة، أنه في 13 أيلول/سبتمبر سيتم نشر آخر استطلاعات الرأي حول الانتخابات، وفي السابع عشر



سيكون يوم الانتخابات والتوجه إلى صناديق الاقتراع.





وتابعت: "في 26 أيلول/سبتمبر سيمنح الرئيس تفويض تشكيل الحكومة للحزب الذي سيحصل على أعلى مقاعد في الكنيست".

