تُعقد في سبتمبر.. طالع الجدول الزمني لانتخابات الكنيست المقبلة
رام الله - دنيا الوطن
كشفت قناة (ريشت كان) الإسرائيلية، عن المراحل الزمنية لانتخابات الكنيست المبكرة والتي ستجري في السابع عشر من أيلول/سبتمبر المقبل.
وحسب القناة، فإنه في الأول من آب/أغسطس سيتم تقديم القوائم النهائية للأحزاب، وفي الثامن عشر من ذات الشهر سيتم اعتماد ونشر قوائم الأحزاب.
وأضافت القناة، أنه في 13 أيلول/سبتمبر سيتم نشر آخر استطلاعات الرأي حول الانتخابات، وفي السابع عشر
سيكون يوم الانتخابات والتوجه إلى صناديق الاقتراع.
وتابعت: "في 26 أيلول/سبتمبر سيمنح الرئيس تفويض تشكيل الحكومة للحزب الذي سيحصل على أعلى مقاعد في الكنيست".
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