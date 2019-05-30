شؤون فلسطينية

أولمرت: الرئيس عباس قائد سياسي عظيم والوحيد القادر على صنع السلام

أولمرت: الرئيس عباس قائد سياسي عظيم والوحيد القادر على صنع السلام
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق، إيهود أولمرت، إن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، هو الوحيد القادر على صنع السلام في إسرائيل.

وأكد أولمرت، لتلفزيون (i24News) الإسرائيلي، أنه لا بديل عن حل الدولتين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، مضيفاً: "أثبت الرئيس عباس في الماضي أنه ملتزم بالكامل في تحقيقه ولهذا أنا أحترمه كثيرا، فهو الشخص الأكثر قدرة لهذه العملية في المستقبل".

وأشار إلى أن الرئيس عباس "قائد سياسي عظيم، والشخص الأكثر أهمية للتطورات المستقبلية والعلاقات بين الإسرائيليين والفلسطينيين".

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