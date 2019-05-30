دولي

بختم ترامب.. إسرائيل تتسلم خريطة ضم الجولان

بختم ترامب.. إسرائيل تتسلم خريطة ضم الجولان
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أرسل له خريطة جديدة لإسرائيل وقعها بنفسه تظهر هضبة الجولان السورية المحتلة جزءاً من إسرائيل.

ونقل التلفزيون الإسرائيلي، عن نتنياهو قوله، اليوم الخميس "ترامب أرسل لي مع مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، جاريد كوشنر خريطة تظهر مرتفعات الجولان تحت السيادة الإسرائيلية".

وتابع أن الخريطة المحدثة "أعدتها وزارة الخارجية الأمريكية وممهورة بتوقيع ترامب".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في آذار/مارس الماضي إن الوقت حان لدعم السيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية التي احتلتها إسرائيل في حرب عام 1967 وضمتها عام 1981 في خطوة لم تلق اعترافا دوليا.

وقال ترامب في تغريدة على "تويتر": "بعد 52 عاما، حان الوقت لاعتراف الولايات المتحدة الكامل بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان التي لها أهمية استراتيجية وأمنية حيوية لدولة إسرائيل والاستقرار الإقليمي".

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