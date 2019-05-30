شؤون فلسطينية

النخالة: موقف الرئيس عباس عندما قال لتذهب "صفقة القرن إلى الجحيم" يحظى بإجماع وطني

النخالة: موقف الرئيس عباس عندما قال لتذهب "صفقة القرن إلى الجحيم" يحظى بإجماع وطني
الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة
رام الله - دنيا الوطن
ثمن الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، زياد النخالة، موقف الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، من صفقة القرن، التي تنوي الادارة الأمريكية طرحها.

وقال النخالة، خلال خطاب له بمناسبة يوم القدس العالمي: إن موقف الرئيس عباس عندما قال "لتذهب صفقة القرن إلى الجحيم" يحظى بإجماع وطني فلسطيني، مضيفًا: موقف الأخ أبو مازن، هو تعبير عن فشل مشروع التسوية.

وأوضح النخالة، قائلًا: ندعو إلى عقد لقاءٍ وطني نعود من خلالِه إلى مشروع منظمة التحرير، ونعودُ من خلالِه إلى مشروعِ منظمةِ التحريرِ، وميثاقِها الوطنيّ الذي يدعو إلى التحريرِ والعودة.

وتوعد النخالة الاحتلال الإسرائيلي، بقصف تل أبيب مرة أخرى، قائلًا: "زمنَ ما تريده إسرائيل وما تفرضه قد ولّى، وأنَّ المعاركَ التي خاضَتْها المقاومةُ على مدى السنواتِ الماضيةِ أثبتَتْ فيها المقاومةُ، بجرأةِ مقاتليها، وتطويرِ ما لديهم من إمكانياتٍ، أنَّها تستطيعُ أن تفعلَ مالم يتوقعْهُ أحد.. ونحن لسنا بعيدين عن معادلة "إذا قصفْتُم غزة، سنقصف تل أبيب". 

وأضاف: اليوم وبإعلانِ صفقة القرن من قبل أمريكا وإسرائيل يتجلّى فشل مشاريع التسوية، متابعًا: "نرفض ورشة البحرين الاقتصادية التي تقودها بلطجة السياسة الأمريكية".

وهاجم الأمين العام للجهاد الإسلامي، قادة وزعماء العرب قائلًا: "النخالة: لقد كنا نقول دائمًا: إن النظام العربي تخلى عن فلسطينَ، ونقول اليوم أيضا إن قادةَ دول، وملوكَ دول، ورؤساءَ دول، لا يستحقون أن يقودوا أمة يفرطون بحقوقها، ويتنازلون عن مقدساتها".

وتابع النخالة: "تحويل المسجدِ الأقصى لكنس يهودية، وتحويل القدس لأورشليم، وعاصمة للدولة الصهيونية، هو مقدمة للسيطرة على بلاد العرب، وبلادِ المسلمينَ، لذا فنحن سنستمر بالمقاومة، فهي واجبة علينا كوجوب الصلاة، وواجبة على كل المسلمين في العالم"، وفق تعبيره.

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