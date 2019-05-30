رفع الرايات السوداء.. السنوار يوجه دعوة للشعب البحريني بالتزامن مع مؤتمر المنامة









وقال: "من يدعم المقاومة والقدس فهو في صف الأصدقاء، ومن يراهن على بيع القدس فهو في صف الأعداء".



وأضاف قائد حركة حماس بغزة: "لا ينبغي لأحد أن يلومنا إذا شكرنا إيران، فمن الواجب أن نشكر كل من يقدم لنا الدعم والإسناد من أجل تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا".



وأعرب عن أمنيته أن يقف ملوك ورؤساء العرب لدعم صمود شعبنا ومقاومته، موجها لهم رسالة: "أنتم أمام موقف تاريخي سيسجل لكم أو عليكم، وإذا أردتم تثبيت حكمكم فعليكم تبني خيارات الأمة والشعب الفلسطيني".



وتابع السنوار: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد منح القدس للاحتلال ويريد من حكام العرب دفع الثمن".



ووجه السنوار دعوة لجماهير شعبنا وأمتنا بأكبر مشاركة في يوم القدس العالمي، والمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار لنقول للعالم "إننا متمسكون بحقنا".



وقال: وعي جماهير الأمة لن يزيف ولن يتمكن أحد من صياغته من جديد، وانتماؤنا للقدس دين وعبادة.

ودعا رئيس حركة حماس، البحرينيين بإعلان حالة الحداد بالتزامن مع مؤتمر المنامة في أواخر الشهر المقبل، ووجه لهم رسالة وهي: "الزموا بيوتكم وارفعوا الرايات السوداء ولا تخرجوا إلى الشوارع، وعبروا للكون كله أنكم مع القدس، ولن تطعنوا أهلكم في فلسطين في ظهورهم".وقال: "من يدعم المقاومة والقدس فهو في صف الأصدقاء، ومن يراهن على بيع القدس فهو في صف الأعداء".وأضاف قائد حركة حماس بغزة: "لا ينبغي لأحد أن يلومنا إذا شكرنا إيران، فمن الواجب أن نشكر كل من يقدم لنا الدعم والإسناد من أجل تحقيق أهداف شعبنا وأمتنا".وأعرب عن أمنيته أن يقف ملوك ورؤساء العرب لدعم صمود شعبنا ومقاومته، موجها لهم رسالة: "أنتم أمام موقف تاريخي سيسجل لكم أو عليكم، وإذا أردتم تثبيت حكمكم فعليكم تبني خيارات الأمة والشعب الفلسطيني".وتابع السنوار: الرئيس الأمريكي دونالد ترامب "يريد منح القدس للاحتلال ويريد من حكام العرب دفع الثمن".ووجه السنوار دعوة لجماهير شعبنا وأمتنا بأكبر مشاركة في يوم القدس العالمي، والمشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار لنقول للعالم "إننا متمسكون بحقنا".

رام الله - دنيا الوطنقال رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار: إن الصراع مع إسرائيل لن ينتهي، إلا بزوال الاحتلال والصلاة في المسجد الأقصى.جاء ذلك في كلمته خلال المؤتمر الدولي لدعم الانتفاضة الفلسطينية في يوم القدس العالمي، بمدينة غزة.وتابع: "سنظل نحاول تطوير أدوات قدراتنا وأدواتنا لقتال العدو حتى تحقيق زوال الاحتلال"، مشيراً إلى أن إيران "زودتنا بالصواريخ وتفاجأ العالم حين استهدف المقاومة مجينة بئر السبع".وشدّد السنوار أنه في "حال وقوع مواجهة مع إسرائيل، فسيتم دك تل أبيب بأضعاف ما تم دكه خلال حرب عام 2014".وشدّد القيادي في حماس على أنه "لولا دعم إيران للمقاومة في فلسطين لما امتلكنا هذه القدرات"، مضيفا: "نعرف أصدقاءنا وأعداءنا أيضا، وبوصلتنا موجهة نحو القدس، وكل من يصوب بوصلته نحو القدس في صف الأصدقاء".