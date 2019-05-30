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تقارير صحفية: مسؤولون ألمان التقوا قادة من حماس بغزة وبحثوا ملف الأسرى

تقارير صحفية: مسؤولون ألمان التقوا قادة من حماس بغزة وبحثوا ملف الأسرى
رام الله - دنيا الوطن
نقل موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية عن وسائل إعلام ألمانية قولها اليوم الخميس: إن عدداً من الدبلوماسيين الألمان زاروا غزة مؤخرًا بالإضافة إلى إحدى العواصم العربية.

ووفق ما نقل موقع (القناة السابعة) الإسرائيلية، فقد التقى الدبلوماسيون الألمان كبار ممثلي حركة حماس للترويج لاتفاق تبادل أسرى.

وأضاف: أن حماس اشترطت "من أجل بدء المفاوضات" الإفراج عن جميع أسرى صفقة شاليط الذين تم اعتقالهم فيما بعد وضمان عدم اعتقالهم في المستقبل.

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