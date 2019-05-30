قتيل وعدة جرحى في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين بالخرطوم





وأضاف البيان: أن الحادث أسفر أيضا عن إصابة أشخاص "أسعفوا في العيادات الميدانية".



رام الله - دنيا الوطنقتل شخص، وأصيب عدد آخر بجروح مختلفة، في مواجهات بين قوات الأمن السودانية ومحتجين في ساحة الاعتصام بالعاصمة الخرطوم.وقالت لجنة أطباء السودان المركزية في بيان: إن القتيل شاب عشريني لقي حتفه "إثر إصابته بطلق ناري في الصدر من الخلف نتيجة تبادل لإطلاق نار بين القوات النظامية أسفل كبري النيل الأزرق"، في إشارة، على ما يبدو، إلى مواجهة حصلت بين قوات الجيش و"عسكريين متفلتين" في منطقة متاخمة لساحة الاعتصام قبال مقر القيادة العامة للجيش في الخرطوم، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).