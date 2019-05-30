ناقشوا مؤتمر البحرين.. نتنياهو يجتمع مع غرينبلات وكوشنير بالقدس المحتلة

وأعرب ترامب عن أسفه لعدم تمكن نتنياهو من تشكيل حكومة جديدة، وقال: "نتنياهو شخص رائع، أشعر بالأسف حيال عدم تمكنه من تشكيل الائتلاف الحكومي".



رام الله - دنيا الوطناجتمع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو في مدينة القدس اليوم جاريد كوشنير وجيسون غرينبلات، مستشاري الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.ووفق لما قالته هيئة البث الإسرائيلية (مكان) فإن المجتمعين بحثوا معهما الاستعدادات لعقد ورشة العمل الاقتصادية في البحرين.وقالت القناة (السابعة 7) الإسرائيلية:إن كوشنر وغرينبلات أكدا أن الانتخابات المبكرة في إسرائيل لن تؤجل مؤتمر البحرين.