مستشار الرئيس إسماعيل جبر يلتقي بمحافظي قطاع غزة

عقد الفريق الحاج إسماعيل جبر، مستشار الرئيس لشؤون المحافظات، اليوم الخميس، اجتماعاً مع محافظي المحافظات قطاع غزة .وحضر الاجتماع الذي عُقد في غزة، كل من محافظ شمال غزة صلاح أبو وردة، ومحافظ غزة إبراهيم ابو النجا، ومحافظ الوسطى عبد الله أبو سمهدانة، ومحافظ خانيونس، أحمد نصر.ونقل جبر تحيات الرئيس محمود عباس ، للمحافظين وأبناء الشعب في غزة، مركزاً على ضرورة الالتصاق التام والانحياز لشعبنا وحاجاته الضرورية.وشدد على ضرورة العمل من قبل المحافظين للتخفيف من معاناة شعبنا ومساعدته بكل السبل المتاحة.وتطرق إلى ضرورة توعية أبناء شعبنا للتصدي ل صفقة القرن والتوحد أمام المؤامرات التي تحاك ضد قضيتنا.وأشاد بجهود المحافظين يعملهم الدؤوب رغم الصعاب والتحديات والظروف الصعبة، ومن خلال اجتماعهم نقل المحافظون عبر الحاج إسماعيل للرئيس بعض القضايا التي تهم المواطنين في المحافظات الجنوبية مُجددين دعمهم وتأيدهم للرئيس واصطفافهم خلفه في كافة القضايا الوطنية والمصيرية.