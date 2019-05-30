شؤون فلسطينية

الحكومة الألمانية تخصص 7.7 مليون يورو لدعم قطاع الحكم المحلي

الحكومة الألمانية تخصص 7.7 مليون يورو لدعم قطاع الحكم المحلي
الحكومة الألمانية تخصص 7.7 مليون يورو لدعم قطاع الحكم المحلي
رام الله - دنيا الوطن
سلمت مديرة برنامج دعم واصلاح قطاع الحكم المحلي في التعاون الألماني (GIZ)  كاثرين لورنز، وزير الحكم المحلي مجدي الصالح، رسالة رسمية تضمنت اعتماد الحكومة الألمانية مبلغ (7.7) مليون يورو كدعم لقطاع الحكم المحلي خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقد في مقر الوزارة بمدينة البيرة، اليوم الخميس، بحضور وكيل الوزارة محمد حسن جبارين، ونائب مدير التعاون الإنمائي الألماني في الممثلية الألمانية في رام الله هانا ايلغ، ومديرة برنامج تمكين عضوات الهيئات المحلية روث نولان، ونائب مدير البرنامج جهاد الشخشير.

ويشمل الدعم عديد المجالات خاصة الهندسة، والتخطيط، والمشاركة والمساءلة المجتمعية، وتحسين الإدارة المالية للهيئات المحلية وتعزيز إيراداتها، والاصلاحات في المجالات الإدارية، إلى جانب مساهمة (GIZ) في برنامجي دعم تطوير البلديات المرحلة الثالثة، من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية، وبرنامج تحسين الحكم المحلي والخدمات المحلية.

وأكد الصالح سعي الوزارة لحشد مزيد من الدعم لتنفيذ مشاريع تنموية تطويرية في المناطق المصنفة "ج" من الضفة الغربية، مع استمرار دعم بلديات قطاع غزة، سواء من خلال المشاريع المقدمة من الوزارة أو من خلال صندوق تطوير وإقراض الهيئات المحلية.

وأعرب الصالح عن أمله في استمرار الدعم المقدم لقطاع الحكم المحلي، والاستمرار بدعم عضوات مجالس الهيئات المحلية من خلال برنامج تميكن عضوات الهيئات المحلية (LEAD)، إضافة لضرورة ممارسة الحكومة الألمانية مزيدا من الضغط على سلطات الاحتلال لوقف قرصنتها لأموال المقاصة، ووقف إجراءاتها وممارساتها العنصرية.

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