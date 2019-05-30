ترامب يعرب عن استعداده للتحدث مع إيران في حال "أرادت ذلك"
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن إيران باتت دولة ضعيفة وهي تسعى لعقد صفقة مع الولايات المتحدة، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية عبر (تويتر): أن "إيران أصبحت بلداً ضعيفا وتريد أن تعقد اتفاقاً مع واشنطن وإذا أرادت طهران التحدث فأنا جاهز".
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن إيران باتت دولة ضعيفة وهي تسعى لعقد صفقة مع الولايات المتحدة، وفق تعبيره.
وأضاف في تصريحات نقلتها قناة (سكاي نيوز) عربية عبر (تويتر): أن "إيران أصبحت بلداً ضعيفا وتريد أن تعقد اتفاقاً مع واشنطن وإذا أرادت طهران التحدث فأنا جاهز".
وتشهد العلاقات الإيرانية الأمريكية حالة من التدهور على خلفية عقوبات فرضها ترامب على طهران، الأمر الذي جعل الأخيرة تنسحب من الاتفاق النووي الذي تم توقيعه قبل سنوات.
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