وصَف نتنياهو بـ"الشخص الممتاز"..ترامب يعلق على الإعلان عن انتخابات جديدة في إسرائيل

وقال ترامب في تصريحات له نقلتها قناة (الميادين) عبر حسابها على (تويتر): إن "ما يحدث في إسرائيل أمر مؤسف ونتنياهو شخص ممتاز وإعادة الانتخابات ليست أمراً جيداً".





وصوت (كنيست) فجر اليوم الخميس، بالقراتين الثانية والثالثة على حلها، وإجراء انتخابات مبكرة، وذلك بعد أقل من شهرين على أجراء الانتخابات العامة الأخيرة.



جاء ذلك بعدما آلت المفاوضات في اللحظة الأخيرة بين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورئيس حزب (إسرائيل بيتنا) إلى طريق مسدود، حيث رفض ليبرمان قبول اقتراحات حل وسط مختلفة قائلاً إنها لا تختلف عما تم اقتراحه سابقاً.





وتمحور ت الخلافات حول المصادقة على قانون التجنيد بصورته الأصلية الأمر الذي رفضته الأحزاب المتدينة المتحالفة مع نتنياهو.