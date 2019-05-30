شؤون فلسطينية

لمواجهة (صفقة القرن)...قيادي في حماس يُوجه دعوة لحركة فتح والسلطة الفلسطينية

لمواجهة (صفقة القرن)...قيادي في حماس يُوجه دعوة لحركة فتح والسلطة الفلسطينية
اتفاق المصالحة الفلسطينية عام 2017
رام الله - دنيا الوطن
وجه القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، دعوة لحركة فتح و"الشرفاء" فيها للوقوف على كلمة واحدة، وتحقيق الشراكة، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، ومجلس وطني، واستراتيجية وخطة عربية إسلامية لمواجهة (صفقة القرن). 

كما دعا في تصريحات إذاعية، السلطة الفلسطينية لـ "العودة لرشدها، وأن توقف الرهان على مسلسل التنسيق الأمني، وأن توقف تآمرها على المقاومة ورموزها ومسيرات العودة". 

وأكد رضوان، أن "المقاومة تتعرض من قبل المهرولين أو المطبعين والمنسقين أمنياً سواء داخلياً أو خارجياً"، لافتاً إلى الإعلام الموجه الهابط والمضاد، الذي يُشكك بقدرات المقاومة ويضعف مسيرات العودة، والحصار الظالم، وقطع الرواتب.

وبخصوص التطبيع، جدد رضوان، رفضه للتطبيع مع الاحتلال والتي كان آخرها ورشة البحرين الاقتصادية، مشيداً بمواقف الشعوب العربية التي ترفض التطبيع، وتسبق حكوماتها في مواقفها النبيلة تجاه القضية الفلسطينية.

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