قيادي بـ"الشعبية": ندعو لتأسيس حوار وطني فلسطيني جدي ومعالجة كل القضايا العالقة





ودعا هاني الثوابتة، عضو اللجنة المركزية للجبهة إلى الوحدة الوطنية، وإنهاء الانقسام؛ لتأسيس حوار وطني فلسطيني جدي، ومعالجة كل القضايا العالقة، داعياً لتعظيم الاشتباك مع "العدو الصهيوني".





وشدد ثوابتة على أن كل المشاريع والاتفاقات التي تنتقص من حقوق شعبنا لن تنجح، داعياً لمواجهة كافة المخططات الأمريكية الإسرائيلية، التي تحاول أن تستنفد حقوق شعبنا، ومقدرات الأمة العربية والإسلامية.

رام الله - دنيا الوطنأكدت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، اليوم الخميس، أن يوم القدس العالمي، جاء تأكيداً من إيران التي تساند شعبنا، كرسالة أن القدس عربية وإسلامية، وأن القدس عاصمة لقلوب كل أبناء الأمة العربية وهي التي تشكل قاسماً مشتركاً، وقبلة كل أحرار العالم.