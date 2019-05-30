قيادي بـ"الجهاد": ذكرى يوم القدس ومسيرات العودة ردٌ على تحالفات (صفقة القرن)





وأوضح أن يوم القدس العالمي، يؤكد أن القضية الفلسطينية حاضرة في الثورة الإيرانية، وأريد به أن تظل القضية الفلسطينية حية، ومركزية في قلب الأمة العربية والإسلامية، ووجدان أحرار العالم أجمع.





وبيّن القططي، أن ذكرى يوم القدس وفعالياته ومسيرات العودة غداً، جاءت كرد حقيقي على العملية الانبطاحية التي تقوم بها أمريكا، وبعض التحالفات التي تُمهد لـ (صفقة القرن).





وأشاد القططي، بالشعوب العربية التي ترفض التطبيع، ولا تقبل نفسياً وواقعياً وجود الاحتلال، رغم بيع بعض الأنظمة القضية الفلسطينية، والارتماء في أحضان "إسرائيل".





وعبّر عن أسفه للأنظمة التي طبعت مع الاحتلال، وساهمت في استباحة الاحتلال للأرض الفلسطينية بخلق علاقات طبيعية، بالإضافة إلى إنشاء سلطة تحت الاحتلال، أعطت غطاءً للاحتلال للاستيطان والتهويد وتكريس الاحتلال وتجميله وجعله لا يدفع ثمناً.

رام الله - دنيا الوطنأكد وليد القططي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، على أهمية الوجه المشرق المواجه للوجه القبيح للإدارة الأمريكية "وورشة المنامة" التي تمهد لـ (صفقة القرن).