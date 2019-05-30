فيديو: سرايا القدس تُعلن استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مُسيرة بالتصعيد الأخير









رام الله - دنيا الوطنأعلنت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي في فلسطين، استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مُسيرة لأول مرة في تاريخ الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي.وأكدت سرايا القدس، "أن مجاهديها تمكنوا من استهداف آليتين عسكريتين بواسطة طائرة مُسيرة خلال معركة (حمم البدر)، وأن العدو الصهيوني، تكتم على العملية، وأخفى خسائره"، وفق ما قالت في موقعها على الإنترنت.وكان قيادي كبير في السرايا، تحدى الرقابة العسكرية الإسرائيلية، بالكشف عن حجم الدمار والخسائر التي لحقت بالاحتلال بفعل ضربات المقاومة، وعلى رأسها سرايا القدس خلال (حمم البدر) "التصعيد الأخير".