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شؤون فلسطينية

الشرطة تُنقذ طفلاً احتجز داخل صهريج للمياه في جنين

الشرطة تُنقذ طفلاً احتجز داخل صهريج للمياه في جنين
صهريج للمياه
رام الله - دنيا الوطن
أنقذت الشرطة، طفلاً يبلغ من العمر (12 عاماً) من سكان مدينة جنين، كان قد احتجز داخل خزان صهريج للمياه فارغ في أحد أحياء المدينة.

وذكر بيان لإدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، بأن غرفة عمليات شرطة المحافظة، تلقت اتصالاً هاتفياً على الرقم المجاني 100 من طفل من سكان المدينة، أبلغهم فيه أنه محتجز داخل خزان صهريج لنقل المياه، والمتوقف في أحد أحياء المدينة، وكان ذلك خلال لعبه مع أطفال آخرين، حيث قام بالدخول إلى داخل الخزان، ولم يستطع الخروج منه.

وعلى الفور تم تحريك قوة من مركز شرطة المدينة في المحافظة إلى مكان تواجد الطفل المذكور، وتم العمل على إخراجه من داخل الخزان، وكان بحالة صحية جيدة، كما تم التواصل مع ذويه وإبلاغهم بضرورة الانتباه لأبنائهم بشكل أكبر، وخاصة عند خروجهم للعب خارج المنزل، والتنبيه عليهم بعدم ممارسة أي ألعاب أو القيام بأعمال قد تشكل خطورة عليهم، وعلى حياتهم، وفي حال حدوث أي طارئ، التواصل المباشر مع شرطة المحافظة، والتي هي على استعداد دائم لتلبية نداء المواطن وإجابته.

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