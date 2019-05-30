مريضة اضطرت لاجراء العملية بمستشفى خاص بمصر تناشد الرئيس دفع التكاليف بطريقة رجعية





بدأت قصة السيدة حين كانت تُعاني من مشاكل صحية، فتم تحويلها إلى قسم الباطنة في معهد ناصر بمصر، لكنهم اكتشفوا هناك أنها تُعاني من ذبحة صدرية حادة وقصور في الشريان التاجي.





رفضت المستشفى عمل أي إجراء للسيدة بسبب عدم وجود تغطية مالية لعملية القلب، ومكثت بالعناية لمدة شهر كامل قبل أن يضطر زوجها إنقاذاً لحياتها نقلها إلى مستشفى خاص، وذلك بعد ان استنفد محاولاته وذهب إلى السفارة الفلسطينية بالقاهرة مرتين دون جدوى.





تم عمل عملية قلب مفتوح وتركيب 4 دعامات للسيدة، وكانت تكلفة العملية 8000 دولار، استطاع زوجها توفير 3000 دولار منها فقط، وكُتب عليه شيكات وتم حبسه أكثر من مرة ليُوفر الـ 5000 دولار المُتبقية.





لجأ زوج السيدة إلى السفارة مرة أخرى، ورفع له كتاب إلى مدير المالية العسكرية بصرف 58 ألف جنيه، وأيضاً لم يتلق أي رد.





رجع الزوج بضمانات وكفالات إلى غزة ليبيع منزله لإنقاذ نفسه من السجن، ولكن أي مُشترِ يريد الدفع بالتقسيط بسبب الأوضاع في غزة.





تُناشد السيدة دفع تكاليف العملية بطريقة رجعية وإنقاذ عائلتها من التشتت والضياع والسجن.





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رام الله - دنيا الوطنناشدت سيدة مريضة من غزة الرئيس عباس ورئيس الوزراء بدفع تكاليف عمليتها التي أجرتها في مصر بطريقة رجعية، وذلك بسبب خلل غير مقصود.