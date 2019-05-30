نقابة خدمات الإسعاف والطوارئ تُعلن تعليق الإضراب الشامل.. وهذا السبب

وأكدت النقابة، أنه تقرر تعليق الإضراب احتراماً لحرمة شهر رمضان الفضيل، وكرامة للأقصى وزوار ليلة القدر، وكرامة للأسرى والشهداء، بمناسبة عيد الفطر السعيد.

وكانت نقابة الإسعاف والطوارئ، قد أعلنت عن إضراب شامل عن العمل، بدأ من صباح أمس الأربعاء، وكان من المقرر، أن يستمر إلى أن تستجيب إدارة جمعية الهلال الأحمر لكافة مطالبهم.وقالت نقابة الإسعاف والطوارئ: لم تخرج جلسات الحوار بين نقابة الإسعاف والطوارئ وجمعية الهلال الأحمر، عن أي جديد، وآخرها كان جلسة عقدت بين الطرفين في وزارة العمل، انتهت بلا اتفاق، الأمر الذي دفع بنقابة الإسعاف لإعلان الإضراب الشامل، الأمر الذي من شأنه التأثير على مجمل النظام الصحي الفلسطيني، ويضع الحالات الطارئة في دائرة الخطر.