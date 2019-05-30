الحمد الله: لم أرفع رواتب الوزراء في عهد حكومتي.. وهذا ما حدث





وأضاف الحمد الله، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك): بخصوص مركبات رئاسة الوزراء، فإنها سُلمت بالكامل للحكومة الجديدة غير منقوصة، ضمن كشف سلمته باليد لرئيس الوزراء دكتور محمد اشتية بتاريخ 14 نيسان/ أبريل 2019.



وأكمل: عندما كنا نتحدث عن الحرص والمسؤولية بل والشفافية في إدارة المال العام لم يكن تشدقاً، بل كان عملاً متوازناً وجاداً على الأرض لتطويق الأزمة المالية، وتطوير المؤسسات، وضمان استمرارية الرواتب والخدمات، حيث إننا نجحنا في زيادة الإيرادات المحلية في الأعوام 2013-2018 إلى حوالي (3.8) مليار شيكل، وخفضنا العجز (14.7%) مقارنة بالعام 2015.



وطالب الجميع بالتوقف عن الإساءة، وتحري الدقة والموضوعية، بل والتمحيص والتدقيق بالبراهين والوثائق قبل إطلاق الأحكام أو الاتهامات.





وختم: لسنا بحاجة إلى تأجيج الخلافات بل للالتفات فقط للمصلحة الوطنية العليا، التي تتطلب منا جميعاً التوحد خلف الرئيس في ثباته على مواقفه الرافضة لأية تنازلات والحفاظ على السلم والتلاحم الداخلي.

وبين أن الذي حدث هو أن عدداً من الوزراء في العام 2017 توجهوا إلى الرئيس، بطلب زيادة على رواتبهم بدل غلاء معيشة، والتي هي واردة في قانون مكافآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي، وأعضاء الحكومة والمحافظين رقم 11 لعام 2004، ووافق الرئيس على ذلك.