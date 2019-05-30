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شؤون فلسطينية

اشتية يدعو الكونغرس للضغط على إدارة ترامب للتراجع عن كافة العقوبات بحقنا

اشتية يدعو الكونغرس للضغط على إدارة ترامب للتراجع عن كافة العقوبات بحقنا
رام الله - دنيا الوطن
 شدد رئيس الوزراء د. محمد اشتيه، على ضرورة خروج
أصوات من الكونجرس الأمريكي، تُطالب بإنقاذ حل الدولتين، وتضغط على إدارة ترامب؛ للتراجع عن كافة العقوبات التي فرضتها على الفلسطينيين، بالإضافة إلى وقف الحرب المالية بحق أبناء شعبنا.

جاء ذلك، خلال استقباله اليوم الخميس في مكتبه برام الله، عضو الكونغرس الأمريكي، رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، إليوت إنجل، حيث بحث معه آخر التطورات السياسية ومستجدات الأوضاع.

وقال رئيس الوزراء: "إن حل الدولتين في خطر بسبب المخططات الإسرائيلية لضم أجزاء من الضفة الغربية، الأمر الذي يقضي على أي فرصة لإقامة الدولة الفلسطينية"، مضيفاً: "طالبنا العديد من دول العالم بالاعتراف بدولة فلسطين على حدود عام
1967 لمواجهة مخططات الضم الإسرائيلية، وإبقاء حل الدولتين قائماً".

واستدرك اشتية: "إسرائيل انتهكت وخرقت كافة الاتفاقيات الموقعة معنا، خاصة اتفاقية باريس، واقتطاعاتها من عائدات الضرائب الفلسطينية غير قانونية".

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