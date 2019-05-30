سيدة تناشد أهل الخير بتوفير تكاليف سفرها إلى مصر للعلاج من الشلل





وأدخلت السيدة حنان إلى قسم العناية المركزة في مجمع الشفاء الطبي قبل أشهر، وهي الآن بحاجة إلى علاج مكثف بعد أن صدرت لها تحويلة إلى مصر، ولكنها لا تملك ثمن المواصلات، أو ثمن الأدوية التي يجب أن تستمر في تعاطيها.





ووجهت السيدة مناشدتها عبر "دنيا الوطن" إلى أصحاب القرار وأهل الخير بتوفير ما يلزم.









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رام الله - دنيا الوطنناشدت السيدة حنان من غزة أهل الخير للمساعدة في توفير تكاليف علاجها في القاهرة بعد العيد بسبب إصابتها بجلطة دماغية أدت إلى شلل في الأطراف.