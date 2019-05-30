وزارة التعليم العالي تُوضح تفاصيل 40 منحة دراسية مقدمة لأبناء الأغوار الشمالية

رام الله - دنيا الوطنأوضحت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تفاصيل الـ 40 منحة، التي أعلن عنها رئيس الوزراء، د. محمد اشتية، خلال الإفطار الرمضاني، الذي أقامه إقليم محافظة طوباس، لذوي الشهداء والأسرى، أمس الأربعاء.وقالت الوزارة في بيان لها: إن المنح مقدمة لأبناء المناطق المهددة والمهمشة في الأغوار الشمالية، وهي في مجالات (علوم الزراعة، البيطرة، الهندسة الزراعية، الاقتصاد، القانون).وبيّنت التعليم العالي، أن المنح خارجية للدراسة في (تونس، الجزائر، المغرب)، وتغطي كافة الأقساط الدراسية، وجزءاً من تكاليف المعيشة.