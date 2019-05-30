الخارجية: اعتداء المستوطنين الاستفزازي غرب رام الله تصعيد استعماري خطير

رام الله - دنيا الوطنقالت وزارة الخارجية والمغتربين: إن اقتحام عدد من المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، لأرض فلسطينية، تقع بين حي الطيرة وبلدة عين قينيا غرب رام الله؛ لتأدية طقوس تلمودية "اعتداء استفزازي، يشكل تصعيداً خطيراً في عمليات المستوطنين الإرهابية المتواصلة ضد البلدات، والمدن، والقرى والمخيمات الفلسطينية، بهدف السيطرة على مزيد من الأرض الفلسطينية لصالح الاستيطان".وحملت الوزارة في بيان، اليوم الخميس، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، وأذرعها المختلفة نتائج وتداعيات حرب المستوطنين المفتوحة على الوجود الفلسطيني، وبشكل خاص في المناطق المصنفة (ج).وجددت التأكيد، "أن الدعم الأميركي الكامل للاحتلال والاستيطان، وتقاعس المجتمع الدولي عن تحمل مسؤولياته تجاه معاناة شعبنا، وتخاذله في تنفيذ وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية، خاصة القرار (2334)، يدفع مليشيات المستوطنين المسلحة، وقوات الاحتلال للتمادي في اعتداءاتها على شعبنا، وتصعيد سرقتها للأرض الفلسطينية".