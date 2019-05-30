فلسطين تُشارك في المؤتمر الدولي لاستخدام النظائر المُشعة في المياه

رام الله - دنيا الوطنشاركت دولة فلسطين، في المؤتمر الدولي لاستخدام النظائر المشعة في المياه، والذي عقدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية في فيينا، من خلال ورقة علمية حول استخدام النظائر المشعة لتقييم المياه الجوفية في شمال الضفة الغربية، ضمن مشروع وطني، تقوده جامعة فلسطين التقنية (خضوري) بالتعاون مع (جامعة القدس) ومركز الأبحاث الزراعية، بتمويل من الوكالة الدولية.ومثل فلسطين في المؤتمر كل من: المحاضر في كلية العلوم والتكنولوجيا الزراعية في (خضوري) د. سائد الخياط، و أ. د. عامر مرعي من جامعة القدس، ونائب مدير عام مركز البحوث الزراعية في وزارة الزراعة، د. زاهر البرغوثي، إلى جانب علماء ومتخصصين من 87 دولة حول العالم.وأوضح الخياط، أن الورقة البحثية تتضمن نتائج جديدة حول آليات التغذية للمياه الجوفية في الحوض الشمالي الشرقي، ومجرى المياه الجوفية، الأمر الذي يُعطي تصوراً جديداً حول إمكانية الإدارة السليمة والمتكاملة لهذه المصادر، ومواجهة النقص الحاد في المياه المستخدمة في الري، والاستخدام المنزلي، ووضع التصورات المناسبة للإدارة السليمة لهذه المصادر، بالتعاون مع سلطة المياه الفلسطينية.وأشار الخياط إلى أن أهمية المشاركة، تكمن في كونها تشكل طرحاً واقعياً لاسم دولة فلسطين وهويتها ووجودها على الخارطة العلمية والبحثية العالمية، وتسلط الضوء على باحثيها وعلمائها، في محفل علمي ودولي مهم، لينقل قدرة الشعب الفلسطيني على البناء والتميز واهتمامه بالعلم، رغم المعيقات والتحديات العديدة، خاصة في ظل غياب المشاركات العربية الأخرى، بالإضافة إلى أن المؤتمر يستقطب الخبراء الكبار والمتميزين في مجالات علوم المياه من مختلف أنواع العالم، الأمر الذي يولد مخرجات بحثية متميزة، حول آخر ما توصلت إليه من استخدامات تكنولوجيا النظائر في علوم المياه والزراعة.